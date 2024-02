Aktuell Land

Kaninchen aus Feuer gerettet

Die Feuerwehr hat bei einem Wohnungsbrand in Lörrach zwei Kaninchen vor den Flammen gerettet. Das Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen wurde geräumt. Verletzt wurde niemand. Der Brand war nach derzeitigen Erkenntnissen in der Küche einer Wohnung ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Flammen hätten sich auf die Küche beschränkt und konnten gelöscht werden.