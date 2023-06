Aktuell Land

Kampf gegen Drogenszene in Heidelberg

Im Kampf gegen eine Ausweitung der Drogenszene in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage hat die Polizei umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Insgesamt haben am Mittwoch mehr als 150 Beamtinnen und Beamte 46 Personen kontrolliert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Schon zuvor seien im Rahmen von Ermittlungen sechs Verdächtige festgenommen worden. Diese sind nun in Untersuchungshaft.