Aktuell Land

Kampf gegen Bürokratie im Südwesten: Allianz vereinbart

Kein »Weiter so« bei der Bürokratie im Südwesten: Das Land will gemeinsam mit acht Verbänden gegen zu langsame und umständliche Prozesse in der Verwaltung und zu starre Vorschriften und Regulierungen vorgehen. Noch in diesem Jahr soll es Ergebnisse geben.