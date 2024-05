Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Kamel ist in Stuttgart aus einem Zirkus geflohen. Zeitweise habe die Polizei am Freitag Straßen sperren müssen, weil das Kamel den Verkehr gefährdet habe, sagte eine Sprecherin. Das Tier flüchtete durch den Stuttgarter Bezirk Vaihingen bis nach Suttgart-Kaltental. Dort sei es in einen Garten gelaufen. Polizisten sorgten dafür, dass es nicht entkommt. Schließlich konnte ein Tierpfleger des Zirkus das Tier einfangen und zurückbringen.