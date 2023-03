Ein Mann und eine Frau gehen mit ihrem Hund auf einem Steg am Federsee bei Bad Buchau spazieren.

Für Freitag erwartete der DWD zunächst vielerorts Regen; am Samstag solle es auch deutlich kälter werden. Die Höchsttemperaturen sollen dann nur noch zwischen 8 Grad auf der Schwäbischen Alb und 14 Grad am Rhein liegen. Der Sonntag bringe dann mit Regen- und Graupelschauern ein spätwinterliches Intermezzo. So ein wechselhaftes Wetter im März sei aber nicht ungewöhnlich.