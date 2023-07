Aktuell Land

Kühe blockieren Straße in Ehningen

Einen nächtlichen Spaziergang haben sich etwa elf Kühe nicht nehmen lassen. Die Herde blockierte in der Nacht zum Samstag eine Straße in Ehningen (Kreis Böblingen), wie die Polizei mitteilte. Jemand rief die Polizei. Die Beamten machten sich ein Bild von der Lage und informierten die Halterin. Diese kam mit Helfern und begleitete die Kühe zusammen mit der Polizei in ihr Gehege.