Aktuell Land

Körperverletzung: Polizei ermittelt gegen mehrere Männer

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Beamten und mehreren Männern vor einem Zirkuszelt in Lörrach ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung gegen mindestens vier Personen. Gegen wen sich die Ermittlungen genau richten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag nicht. Bei dem Tumult am Mittwochnachmittag seien vier Beamte verletzt worden. Zwei hätten sich in ärztliche Behandlung begeben, ein Beamter sei bis auf weiteres dienstunfähig.