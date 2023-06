Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Tier sei am Sonntag ausgebüxt und zuletzt in Simonswald gesichtet worden. Es trägt eine Lederweste und einen Ortungschip. Der zuständige Zoo-Wärter bekommt also eine Benachrichtigung und einen Standort. Zuletzt war diese ausgeblieben.

Größere Sorgen macht sich der Zoo derzeit noch nicht. Das Tier komme im Schwarzwald zurecht, Nahrung finde es genug. Nur der Straßenverkehrs könne für Jack gefährlich werden.