Känguru Jack erneut aus Schwarzwaldzoo ausgebrochen

Das kleine Bennett-Känguru Jack ist wieder aus dem Schwarzwaldzoo in Waldkirch (Kreis Emmendingen) ausgebrochen. Es ist bereits das dritte Mal, dass der notorische Ausreißer verschwindet, wie ein Sprecher des Zoos am Donnerstag sagte. Das Tier sei am Sonntag ausgebüxt und zuletzt in Simonswald gesichtet worden. Es trägt eine Lederweste und einen Ortungschip. Der zuständige Zoo-Wärter bekomme also eine Benachrichtigung und einen Standort - am Donnerstag habe es noch keine Meldung gegeben.