Aktuell Land

Kälber auf der Straße sorgen für Polizeieinsatz

Mehrere Kälber sind in Heidelberg aus einer eingezäunten Weide ausgebrochen und auf der Straße herumspaziert. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die umherirrenden Tiere am Mittwoch südöstlich des Stadtzentrums bemerkt und die Polizei verständigt, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Als die Beamten ankamen, fanden sie zwei Kälber auf der Straße vor. Bis zum Eintreffen des Landwirts konnten die Tiere zusammengehalten werden. Dieser stellte als Ursache für den Ausbruch eine defekte Stromversorgung am Weidezaun fest. Laut dem Polizeisprecher wurde kein weiteres Tier vermisst.