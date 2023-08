Junger Luchs in den Nordvogesen gefunden

Ein Luchs sitzt im Gras. Das junge Tier wurde in den nördlichen Vogesen entdeckt.

Ein Fotoamateur hat in den nördlichen Vogesen einen jungen Luchs gefunden. Das etwa drei Monate alte Weibchen war mager und wohl verletzt, wie der Finder Richard Ferner auf Anfrage mitteilte

Ein Mitarbeiter der französischen Behörde für Biodiversität (OFB) bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Fund im Elsass. Die Regionalzeitung »Dernières Nouvelles d'Alsace« und der Südwestrundfunk (SWR) hatten berichtet.

Er habe den zuständigen Förster kontaktiert, schilderte Ferner. Der Verantwortliche für die Wiederansiedlung des Luchses in den Nordvogesen sei dann am vorvergangenen Sonntag an Ort und Stelle gekommen, ebenso wie andere Behördenvertreter.

»In der Zwischenzeit ließ ich die kleine Raubkatze nicht aus den Augen und sicherte das Gebiet ab«, berichtete Ferner. »Leute gehen dort mit ihren Hunden oft ohne Leine spazieren.« Man habe ihm später versichert, dass er dem Tier das Leben gerettet habe. Die offizielle Bestätigung des Fundes durch das OFB (Office Français de la Biodiversité) nahm mehrere Tage in Anspruch.

Die französischen Behörden hatten bereits mitgeteilt, dass sich die größte Raubkatze Europas in den Nordvogesen wieder vermehrt.

Nach Informationen des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz aus dem vergangenen Jahr breiten sich im Pfälzerwald angesiedelte Luchse auch in die nördlichen Vogesen aus - es gebe eine deutliche Wanderungstendenz. Von 2016 bis 2020 wurden 20 Luchse aus der Slowakei und der Schweiz im Pfälzerwald freigelassen, darunter zwölf Weibchen. Seitdem wurden mindestens 18 Jungtiere nachgewiesen.

