Junger Hausbewohner nach Brand tot aufgefunden

Die Feuerwehr hat nach einem Brand in einem Haus in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen toten Mann aufgefunden. Bei dem Leichnam handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 25-jährigen Bewohner des Hauses, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Tote war nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckt worden.