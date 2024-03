Aktuell Land

Junge von Hund mehrmals in Kopf und Rücken gebissen

Ein Junge ist vom eigenen Familienhund in Bühl (Kreis Rastatt) attackiert und mehrmals in Kopf und Rücken gebissen worden. Der Zehnjährige wurde mit den Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er stand unter Schock, lebensgefährlich verletzt wurde er nach Angaben der Polizei aber nicht. Der Junge habe am Montagmittag mit dem ausgewachsenen Schäferhund-Mischling im Hinterhof eines Wohnhauses gespielt. Warum das Tier zubiss, war zunächst unklar.