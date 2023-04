Aktuell Land

Junge stürzt drei Meter tief in Schacht

Ein Junge hat in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) einen Sturz in einen etwa drei Meter tiefen Schacht unverletzt überstanden. Der 7-Jährige war am Mittwoch auf einem Parkplatz unterwegs, als es zu dem Sturz im Bereich einer Grünfläche kam. Ein Passant hatte das Unglück beobachtet und gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.