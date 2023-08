Aktuell Land

Junge Männer bei Gewalttat in Ostfildern schwer verletzt

Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Ostfildern (Landkreis Esslingen) vermutlich durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag weiter sagte, fielen am Vorabend auf einer Straße zudem mehrere Schüsse. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Am Tatort in der Kleinstadt bei Stuttgart wurden mehrere Patronenhülsen gefunden. Die 16 und 18 Jahre alten Männer kamen in Krankenhäuser. Von Verdächtigen und der Tatwaffe fehlte zunächst jede Spur.