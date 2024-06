Aktuell Land

Junge löst Polizeieinsatz vor Wahllokal aus

Ein kleiner Junge mit einer Wasserpistole hat vor einem Wahllokal in Wellendingen (Landkreis Rottweil) für ein Missverständnis gesorgt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Beamten war der Junge am Sonntagmittag per Notruf als Mann geschildert worden, der mit einer im Hosenbund steckenden Pistole die Straße gegenüber dem Wahllokal entlangging, wie die Polizei mitteilte.