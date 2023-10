Aktuell Land

Junge läuft auf Straße: Auto fährt Kind an

Ein neunjähriges Kind ist in Sinsheim von einem Auto angefahren worden. Der Junge erlitt am Samstag ein Hämatom am Kopf und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlungen war der Junge unvermittelt auf die Straße gelaufen.