Aktuell Land

Julia Weber erhält Alemannischen Literaturpreis

Die Schweizer Schriftstellerin Julia Weber wird mit dem Alemannischen Literaturpreis 2024 der Stadt Waldshut-Tiengen ausgezeichnet. Sie erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren im Jahr 2022 erschienenen Roman »Die Vermengung« (Limmat Verlag), wie das Kulturamt Waldshut-Tiengen am Donnerstag mitteilte. Die vierköpfige Fachjury würdigt das Werk, das »überzeugend in der Form, so poetisch wie genau in der Sprache« sei.