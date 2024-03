Aktuell Land

Jugendoffiziere sind wertvolle Ergänzung an Schulen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat kein Problem mit Soldatenbesuchen im Klassenzimmer. Die Bundeswehr sei als Verfassungsorgan berufen, zur Sicherheitspolitik auch an Schulen etwas zu sagen. Die Truppe sei da »natürlicher Ansprechpartner«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Über die Jahre hinweg seien immer mehr Jugendoffiziere in Schulen eingeladen worden. »Die Lehrer nehmen authentisch ihre Aufgabe wahr, und die Jugendoffiziere sind da eine sehr wertvolle Ergänzung.«