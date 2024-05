Aktuell Land

Jugendlicher wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Nach einer Messerattacke auf einen 13-Jährigen beginnt in der kommenden Woche voraussichtlich der Prozess gegen einen Jugendlichen am Landgericht Heilbronn. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Mit einem Taschenmesser soll der damals 15-Jährige im Juni 2023 in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) zweimal auf das Opfer eingestochen haben. Der Vater des Angeklagten und ein Zeuge waren laut dem Pressesprecher des Gerichtes eingeschritten. Eine Operation im Krankenhaus rettete dem Geschädigten demnach das Leben. Der zum Tatzeitpunkt 13-Jährige war vermutlich der neue Partner der Ex-Freundin des Angeklagten, hieß es. Das Alter des Opfers bestätigte das Gericht am Freitag.