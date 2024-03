Bitte aktivieren Sie Javascript

Anschließend stiegen der Unfallverursacher und sein 13-jähriger Sohn aus und gingen zu dem Senior hin. Die drei gerieten in Streit und dabei habe der Jugendliche den 75-Jährigen plötzlich so stark ins Gesicht geschlagen, dass er ihn am linken Ohr verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen Körperverletzung.

