Jugendlicher in Mannheim mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist ein 14-Jähriger in Mannheim mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der 14-Jährige und ein bislang Unbekannter am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in Streit.

Der Unbekannte habe schließlich ein Messer gezückt und den 14-Jährigen damit in den Oberschenkel gestochen. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Wie schwer der 14-Jährige verletzt wurde, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Der Angreifer sei nach dem Vorfall geflohen. Trotz Fahndung habe ihn die Polizei bisher nicht gefasst. Es soll sich um einen etwa gleichaltrigen Jungen handeln. Die Hintergründe des Streits waren laut einem Sprecher zunächst unklar.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung habe das Haus des Jugendrechts übernommen. Diese Einrichtungen kümmern sich um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die Straftaten begangen haben. In ihnen arbeiten Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe unter einem Dach - die Institutionen, die an einem Jugendstrafverfahren beteiligt sind.