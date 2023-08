Aktuell Land

Jugendlicher fährt mit fremden Auto: Beschädigt Fahrzeuge

Ein führerscheinloser und betrunkener 17-Jähriger ist in Mannheim mit einem fremden Auto gefahren und hat dabei zwölf Fahrzeuge beschädigt. Dabei entstand ein sechsstelliger Schaden. Der Jugendliche habe zunächst in der Nacht zum Montag auf einer Straße mit mehreren Menschen gestritten, teilte die Polizei mit. Daraufhin stieg er in ein Auto und fuhr los. Auf einer Strecke von etwa 200 Metern touchierte er dabei ein Dutzend Fahrzeuge. Zeugen hielten den Jugendlichen bei seinem anschließenden Fluchtversuch auf.