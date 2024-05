Aktuell Land

Jugendlicher bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Ein junger E-Scooter-Fahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Laudenbach im Rhein-Neckar-Kreis leicht verletzt worden. Der 14-Jährige habe sich am Mittwochabend mehrere Schürfwunden zugezogen und sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Jugendliche war den Angaben zufolge wohl vom Gehweg aus über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei sei er mit einem Auto zusammengestoßen.