Der mutmaßliche Messer-Angreifer wurde nach dem Vorfall am Mittwoch an seiner Wohnanschrift festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Donnerstag an, dass er zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis kommt. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Worum es bei dem Streit zwischen Angreifer und Opfer ging, konnte der Sprecher nicht sagen.

PM Sta und Pol