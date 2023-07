Aktuell Land

Jugendliche wollen jungen Ladendieb aus Polizeiauto befreien

Drei junge Leute haben in Böblingen einen Elfjährigen, der ein Parfüm gestohlen hatte, aus einem Streifenwagen ziehen wollen. Alle vier landeten am Ende auf der Polizeiwache. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein aufmerksamer Ladendetektiv am Donnerstagabend zwei Jungen bei dem Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt. Die beiden 11- und 14-Jährigen waren mit einer 13- und einer 18-Jährigen unterwegs, die vor dem Geschäft warteten.