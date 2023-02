Aktuell Land

Jugendliche versprühen Reizgas an Schule: Mehrere Verletzte

Mehrere Jugendliche haben laut Polizei an einer Karlsruher Schule Reizgas versprüht und mehrere Mitschüler verletzt. Nach Angaben vom Dienstag sollen die Schüler am Vortag Pfefferspray während der Pause versprüht haben. Mehr als zehn Schüler der sechsten und siebten Klasse klagten daraufhin über gereizte Atemwege und Übelkeit. Der Rettungsdienst und ein Kindernotarzt versorgten die Schüler in der Turnhalle. Einer von ihnen musste vorsorglich ins Krankenhaus, alle anderen Schüler konnten ohne weitere Behandlung nach Hause.