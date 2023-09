Aktuell Land

Jugendliche tritt Polizisten gegen den Kopf

Eine Jugendliche soll am Tübinger Hauptbahnhof einem Bundespolizisten mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Beamte am Dienstagmorgen dabei, den 18-jährigen Begleiter der 17-Jährigen am Boden zu fixieren. Der junge Mann soll sich widersetzt und ebenfalls Beamte angegriffen haben. Mit Pfefferspray und weiteren Einsatzkräften konnten die Jugendliche und der junge Mann zu Boden gebracht werden.