Jugendliche sollen Schulhefte und Sofa angezündet haben

Vier Jugendliche sollen in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) erst Schulhefte und dann ein Sofa angezündet haben. Anwohner meldeten am Montagabend ein kleines Feuer vor einer Schule, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Etwa eine Stunde später meldeten andere Zeugen eine Rauchentwicklung am Sportplatz: Ein Sofa brannte, die Flammen hatten auf ein Lagergebäude übergegriffen, vor dem das Sofa stand. Dadurch wurden Teile des Dachs und der Fassade beschädigt. Insgesamt entstanden rund 10.000 Euro Schaden.