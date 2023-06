Aktuell Land

Jugendliche sollen Fahrscheinkontrolleur verletzt haben

Ein Fahrscheinkontrolleur soll in der Karlsruher Innenstadt von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden sein. Die Tatverdächtigen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren bedrängten den 24-Jährigen an einer Haltestelle so sehr, dass er sich zur Wehr setzen musste, wie die Polizei am Montag berichtete.