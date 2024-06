Jugendliche nach tödlichem Angriff auf 52-Jährigen angeklagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Knapp ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Jugendliche erhoben. Den zum Tatzeitpunkt im vergangenen Dezember 14 und 16 Jahre alten Beschuldigten wird unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Mittwoch in Heilbronn mitteilte. Die beiden sollen auf den alkoholisierten Mann am Bahnhof in Eppingen (Landkreis Heilbronn) eingetreten und eingeschlagen haben. Zuvor soll es zum Streit gekommen sein. Der 52-Jährige war kurz nach dem Angriff seinen schweren Verletzungen erlegen.

Den beiden Teenagern wird zudem in einem anderen Fall Raub vorgeworfen. Im vergangenen September sollen sie in Eppingen zwei 15-Jährigen mit einem Messer gedroht und sie bestohlen haben. Die Beschuldigten kamen laut Staatsanwaltschaft im Januar in Untersuchungshaft, seit Februar sind sie in einer Jugendhilfeeinrichtung. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen und wegen des Alters der Jugendlichen wollte die Staatsanwaltschaft die Nationalität der heute 15- und 17-Jährigen nicht nennen. Verfahren gegen Jugendliche sind in der Regel nichtöffentlich.

