Wie eine Sprecherin sagte, entstand kein Schaden am Zug, aber »die Schienen haben deutliche Kratzspuren«. Der Bahnhof war daraufhin rund eine Stunde gesperrt. Beamte der Bundes- und Landespolizei rückten zum Bahnhof aus und kontrollierten die Tatverdächtigen, die sich noch am Tatort befanden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Pressemitteilung