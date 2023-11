Aktuell Land

Jugendliche greifen Polizisten mit Böllern an

Jugendliche haben im Landkreis Rastatt an Halloween Polizisten beleidigt und mit Böllern attackiert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gingen am Dienstagabend zunächst Beschwerden über Jugendliche in Gaggenau ein, die Menschen und Autos mit Böllern und Eiern bewarfen. Zudem sei ein Molotov-Cocktail an die Scheibe eines Drogeriemarktes geworfen worden. Die eintreffenden Polizisten wurden demnach bei der Drogerie von einer Gruppe von bis zu 20 Menschen mit Böllern und Flaschen attackiert. Außerdem seien Beleidigungen gerufen worden.