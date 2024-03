Jugendliche bedrohen Taxifahrer und rauben Geld

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei unbekannte Jugendliche sollen einen 33 Jahre alten Taxifahrer beraubt haben, der sie zuvor von Mannheim nach Heppenheim gefahren hatte. Mindestens zwei der Jugendlichen hätten den Taxifahrer in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer bedroht und ihm seine Geldbörse samt Bargeld geraubt, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin seien die Täter in Richtung Bahnhof geflohen. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief laut Angaben der Polizei ohne Erfolg. Gegen sie werde nun wegen Raubes ermittelt.

Polizeimeldung