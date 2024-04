Aktuell Land

Jugendliche auf einem E-Scooter fahren in Senioren-Ehepaar

Zwei Jugendliche sind in Ulm unerlaubt gemeinsam auf einem E-Scooter gefahren und in ein Ehepaar gekracht. Das Paar im Alter von 85 und 81 Jahren wurde leicht verletzt. Ebenso die zwei 15-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.