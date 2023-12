»Jugend musiziert«: Südwesten heimst viele erste Preise ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Jugend musiziert« bringe junge musikbegeisterte Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen und aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen zusammen, so die Ministerin. Das gemeinsame Musizieren unterstütze die Persönlichkeitsentwicklung und sei zugleich ein wichtiger Faktor für die Identität und das Zusammenleben. Die Landesregierung wolle auch künftig Schwerpunkte in der musischen Spitzenförderung für Jugendliche setzen, damit sie optimale Bedingungen hätten.

In Baden-Württemberg sind dem Ministerium zufolge 350.000 Menschen in Musik- und Gesangvereinen engagiert, lernen ein Instrument oder machen Musik. Es gibt rund 6500 Vereine der Amateurmusik mit mehr als 12.000 Orchestern, Musikkapellen und Chören. Wichtig für die musische Erziehung sind auch die 240 öffentlichen Musikschulen im Land, so das Ministerium. Zum 60-jährigen Jubiläum in diesem Jahr haben bundesweit ungefähr eine Million Kinder und Jugendliche an dem Wettbewerb teilgenommen.