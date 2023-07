Aktuell Land

Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhält Kulturpreis

Die Journalistin und Naturwissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim bekommt in diesem Jahr den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. Mai Thi Nguyen-Kim würde mit ihrer klaren, verständlichen und modernen Sprache einem breiten Publikum komplexe wissenschaftliche Inhalte sehr gut vermitteln, begründete die Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden am Montag die Entscheidung der Jury. Zudem habe sie »einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der deutschen Wissenschaftssprache für die Bedürfnisse sozialer Medien geleistet«. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung - ein Teil des Kulturpreises Deutsche Sprache - soll am 30. September in Baden-Baden überreicht werden.