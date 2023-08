Aktuell Land

Jensen und Schleusener sorgen beim KSC für Erleichterung

Dank Leon Jensen und Fabian Schleusener ist der Karlsruher SC zurück in der Erfolgsspur. Nach dem Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) und dem 0:1 in der 2. Fußball-Bundesliga beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden gewann das Team von Trainer Christian Eichner am Sonntag in der Liga gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0).