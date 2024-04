Aktuell Land

Jüdischer Friedhof mit Hakenkreuz beschmiert: Ermittlungen

Der Staatsschutz ermittelt wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei an der äußeren Mauer des jüdischen Friedhofs in Mannheim. Neben dem Nazi-Symbol fand sich ein etwa ein mal ein Meter großes Herz, wie die Polizei am Montag mitteilte.