IT-Unternehmen Bechtle nach starkem Jahr 2022 vorsichtiger

Wegen Schwierigkeiten in den Lieferketten und einer erwarteten Abschwächung der Konjunktur sieht der IT-Dienstleister Bechtle ein herausforderndes Jahr vor sich. »Wir erwarten steigende Kosten, die es zu kompensieren gilt«, sagte der Vorstandschef des MDax-Konzerns, Thomas Olemotz, am Freitag in Frankfurt. »Gleichzeitig wird die digitale Transformation fortschreiten und Bechtle vielfältige Geschäftschancen eröffnen.« Mit 5 bis 10 Prozent Wachstum beim Erlös und Ergebnis traut sich das Unternehmen aus Neckarsulm 2023 etwas weniger zu als noch 2022.