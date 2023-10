Aktuell Land

Israel-Flagge vor Sigmaringer Landratsamt gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Israel-Flagge vor dem Landratsamt in Sigmaringen gestohlen. Die Flagge war an einem Fahnenmast vor dem Gebäude gehisst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tat passierte demnach in der Nacht zum Samstag. Die Polizei sucht Zeugen.