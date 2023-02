Aktuell Land

Internationale Auszeichnung für Mannheimer Kameliengarten

Rot, rosa, weiß - Kamelien zieren schon lange außerhalb ihrer ostasiatischen Heimat Parks und Gärten in aller Welt. Als besonders schönes Beispiel hat die Internationale Kameliengesellschaft am Dienstag den Kameliengarten im Mannheimer Luisenpark zum »Garden of Excellence« gekürt. Bundesweit hatte laut des Kamelienexperten des Luisenparks, Alexander Haas, bislang nur Köln eine solche Attraktion zu bieten. Weltweit haben um die 40 Gärten den Titel. Die meisten davon liegen in China und Japan, wo die Kultivierung der Kamelien vor 1400 Jahren begann.