»Interesse« anderer Clubs: Verlässt Baumgartner Hoffenheim?

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim wird in der kommenden Saison möglicherweise ohne Offensivspieler Christoph Baumgartner auskommen müssen. Sportchef Alexander Rosen bestätigte am Samstag nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart, dass es für den 23 Jahre alten österreichischen Nationalspieler ein Interesse anderer Clubs gebe. Hoffenheim müsse in der Transferphase im Sommer einen deutlich zweistelligen Millionen-Überschuss erwirtschaften, erklärte Rosen nach dem Saisonende weiter. Dennoch wollte er nicht ausschließen, dass Baumgartner, der 2017 zu den Kraichgauern kam, auch weiterhin für die TSG spielt. Sein Marktwert wird auf mindestens 20 Millionen Euro geschätzt.