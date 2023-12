Aktuell Land

Insolvenzquote von Firmen im Südwesten im Vergleich niedrig

Konjunkturflaute, gestiegene Zinsen und hohe Energiepreise haben die Zahl der Firmenpleiten in diesem Jahr in die Höhe getrieben - auch im Südwesten. Allerdings ist die Insolvenzbetroffenheit der Unternehmen in Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern vergleichsweise niedrig, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Montag in Frankfurt mitteilte.