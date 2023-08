Insolvenz bei Biogashändler: VKU kritisiert Landesregierung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Dienstag war für BMP Greengas am Amtsgericht Karlsruhe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet worden. Bis zum Oktober soll das Schutzschirmverfahren beendet werden. »Danach wird die BMP Greengas GmbH nachhaltig saniert sein und somit wieder regulär am Markt agieren können«, hieß es auf der Unternehmensseite.

Es werde sich nun zeigen, welche Lieferverträge von BMP Greengas in welchem Umfang erfüllt werden und welche Lasten auf Stadtwerke zukommen werden, sagte Liebing. Lieferausfälle und eine Störung des gesamten Marktes seien allerdings sicher. Insgesamt rechneten die BMP-Greengas-Kunden im Stadtwerkebereich infolge der angekündigten Mengenkürzungen und Preiserhöhungen mit einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe.

Gründe für das Schutzschirmverfahren waren BMP Greengas zufolge Marktverschiebungen und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die es dem Unternehmen unmöglich machten, vereinbarte Mengen an Biomethan zu liefern.

Mitteilung VKU