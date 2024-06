Aktuell Land

Innenminister Strobl besucht Ebersbach an der Fils

Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) wird am Montagabend das stark vom Hochwasser getroffenen Ebersbach an der Fils besuchen. Dort will er sich ein Bild von der aktuellen Lage machen und sich mit Einsatzkräften austauschen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums mitteilte.