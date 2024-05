Aktuell Land

Innenminister: Motiv des Angreifers von Mannheim noch unklar

Nach der Messerattacke bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa in Mannheim ist das Motiv des mutmaßlichen Täters noch unklar. »Über die Motivation des Täters können wir noch nichts sagen«, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Mannheim. Die Ermittlungen liefen derzeit unter Hochdruck.