Aktuell Land

Innenminister lobt Jugendfeuerwehren für ihr Engagement

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat das Engagement der Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg hervorgehoben. »Die Jugendfeuerwehren begeistern Kinder und Jugendliche dafür, anderen zu helfen, Verantwortung zu übernehmen und füreinander einzustehen«, sagte Strobl am Samstag anlässlich der Landesfeuerwehrtage in Kehl.