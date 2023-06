Aktuell Land

Innenausschuss zu Altbach: Strobl verteidigt Polizeiarbeit

Nach mehreren Schießereien in der Region Stuttgart und einem Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauerfeier in Altbach hat Innenminister Thomas Strobl die Arbeit der Ermittler verteidigt. Die Polizei ermittle »intensiv und unnachgiebig«, sagte der CDU-Politiker nach einer Sondersitzung des Innenausschusses am Mittwoch in Stuttgart. Man habe im Zusammenhang mit den Taten inzwischen 20 Menschen festgenommen.