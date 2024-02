Influencer-Paare erwarten jeweils drittes Kind

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Nachrichten mit Herz: Die ehemaligen »Bachelor«-Kandidaten Angelina und Sebastian Pannek erwarten Nachwuchs. »Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder«, schrieb das Paar am Valentinstag auf Instagram zu einem Foto von sich vor Herzluftballons. Deutlich sichtbar: der leicht gewölbte Bauch von Influencerin Angelina (32). Sie war 2014 Teilnehmerin bei der RTL-Kuppelshow, Sebastian (37) war 2017 der »Bachelor«. Seit 2019 sind die beiden ein Paar, seit 2020 verheiratet.

Eine ähnliche Nachricht teilten am Mittwoch auch die beiden Youtuber Sarah und Dominic Harrison bei Instagram mit ihren Followern. In einem kurzen Video legen Papa Dominic und die beiden Kinder des Paares ihre Hände auf den runden Bauch von Mama Sarah, die ein Ultraschallbild zeigt. »Wir möchten euch noch was erzählen«, heißt es dazu - es folgen ein Herz und unter anderem die Hahstags »pregnant« (schwanger) und »babynumber«. Die 32-Jährigen lassen ihre Follower auch sonst oft an ihrem Leben in Dubai teilhaben.

Post Sarah und Dominic Harrison

Post Angelina und Sebastian Pannek